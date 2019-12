Potenziell gefährlich: Kilometer-großer Asteroid nähert sich der Erde direkt nach Valentinstag

Der Asteroid 163373 2002 PZ39, der zum ersten Mal am 23. Oktober 1995 gesichtet wurde, gehört zur Apollo-Gruppe. Eine Sonnenumkreisung führt er innerhalb von 650 Erdtagen oder 1,78 Erdjahren aus, wo er sich von der Sonne maximal auf 340 Millionen Kilometer entfernt und sich ihr bis auf 100 Millionen Kilometer nähert.

Annäherung des Asteroiden an die Erde

Die genaueist unbekannt, doch ausgehend aus den Berechnungen ist er 441 bis 986 Meter lang. Er gilt als potenziell gefährlich

Das letzte Mal war dieser Asteroid am 6. August 2002 an unserem Planeten vorbeigeflogen. Damals hatten etwa 8,65 Millionen Kilometer die Erde und den Asteroiden 163373 2002 PZ39 voneinander getrennt. Ein weiteres Treffen des Asteroiden mit unserem Planeten findet am 15. Februar 2020 statt. An diesem Tag wird er in einer Entfernung von etwa 5,78 Millionen Kilometern an der Erde vorbeirasen.

ek/mt