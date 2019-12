Tödlicher Vorfall an Weihnachten: Vater, Sohn und Tochter in spanischem Hotelpool ertrunken

Ein britischer Familienvater und zwei seiner Kinder starben an Heiligabend im Swimmingpool einer Ferienanlage an der südspanischen Costa del Sol (Provinz Málaga).

Das neunjährige Mädchen soll laut Medienberichten beim Schwimmen im Hotel „Club La Costa World“ unweit Fuengirola in Not geraten sein. Der 52 Jahre alte Vater, Prediger der nigerianischen Redeemed Christian Church of God (RCCG) in London, und der 16-jährige Bruder seien ihr zu Hilfe geeilt. Sie seien selbst in Schwierigkeiten geraten und nicht mehr aus dem Pool gekommen.

Mögliche Ursache genannt

Die Mutter hatte verzweifelt um Hilfe gerufen, hieß es. Hotelangestellte eilten herbei, die Verunglückten wurden aus dem Wasser gezogen. Wiederbelebungsmaßnahmen seien aber erfolglos geblieben, teilte die Leitung des Club la Costa am Mittwoch mit.

Alle drei Gestorbenen konnten offenbar nicht gut schwimmen, schreiben spanische Medien unter Berufung auf die Ermittler. Die überlebenden Familienmitglieder sollen diese Version bestätigt haben. Die Möglichkeit, dass eine mögliche Panne im Reinigungssystem des Pools die Tragödie verursacht haben könnte, sei nach einer Untersuchung ausgeschlossen worden. Es gebe bisher auch keine Hinweise auf Vergiftungen oder Verletzungen.

Das Schwimmbecken wurde laut einem Statement der Leitung des Hotels zwei Tage nach dem Unglück wieder zur Nutzung geöffnet. Die Guardia Civil habe dies genehmigt. Die Beamten hätten nichts gefunden, was gegen den Betrieb des Schwimmbeckens und die Sicherheitsvorkehrungen in der Ferienanlage spreche.

Wie die Kirche auf Facebook mitteilte, habe der 52-Jährige seine Ehefrau und eine gemeinsame Tochter hinterlassen.

mo/sb/dpa