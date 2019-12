Stalin-Limousine in Moskau gestohlen – Foto

In Moskau hat man laut den russischen Medien ein ZIS-Auto vom Typ 115 gestohlen, in dem seinerzeit Josef Stalin saß.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 27. Dezember. Sechs Männer betraten eine Garage im Norden der Hauptstadt, in der sich ein seltenes Auto befand, luden es auf einen Abschleppwagen und begaben sich damit an einen unbekannten Ort.

Seit 1949 sei diese Limousine das offizielle Auto des sowjetischen Staatschefs gewesen. Derzeit gehöre es dem Chef des Sicherheitsdienstes des ukrainischen Oligarchen Ruslan Tarpan. Das Auto sei nicht funktionstüchtig.

Der ZIS-115 war ein sowjetischer Panzerwagen der Spitzenklasse. Heute sollen nur noch 4 Fahrzeuge dieses Typs erhalten sein.

aa/mt