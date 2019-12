Hubschrauber-Absturz auf Hawaii: Sechs Tote geborgen

Nach dem Absturz eines Ausflugshelikopters über der US-Inselgruppe Hawaii sind in der Nacht auf Samstag Überreste von sechs Toten entdeckt worden. Das gab die Polizei von Kauai auf Facebook bekannt.

Der Hubschrauber mit sieben Insassen wurde am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) als vermisst gemeldet. Zum letzten Mal war gegen 16.40 Uhr (Freitag 03.40 Uhr MEZ) Kontakt zu dem Helikopter aufgenommen worden.

Offenbar zwei Kinder unter Opfern

Das Wrack des Hubschraubers wurde gefunden. Die Maschine stürzte in Kokee ab, einem bergigen und schwer zugänglichen Gebiet auf der Insel Kauai. Wie der US-Fernsehsender NBC unter Berufung auf die Küstenwache berichtet, sollen zwei Minderjährige an Bord gewesen sein.

An der Suchoperation beteiligten sich die Feuerwehr und die Polizei von Kauai, die US-Küstenwache, die US-Marine, die Civil Air Patrol (CAP) der US-Luftwaffe sowie private Hubschrauberfirmen. Der Bergungseinsatz wurde am Freitag wegen Nebels und schlechter Sicht unterbrochen und sollte bei Tagesanbruch am Samstag fortgesetzt werden. Die Unglücksursache wurde bisher nicht mitgeteilt.

mo/sb