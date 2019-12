Apple Watch: Kardiologe verklagt US-Tech-Riesen wegen Patentverletzung – Medien

Ein Kardiologe von der New York University (USA) hat dem US-amerikanischen Technologieunternehmen Apple vorgeworfen, seine patentierte Erfindung zur Erkennung eines unregelmäßigen Herzrhythmus verwendet zu haben, und den Konzern auf Schadenersatz verklagt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag.

Dr. Joseph Wiesel, der an der medizinischen Fakultät der New York University unterrichtet, habe am Freitag vor einem Bundesgericht in Brooklyn Klage gegen den Technologieriesen erhoben, heißt es in dem Bericht.

Die Apple Watch, die dank einem optischen Pulssensor auf der Rückseite ermöglicht, Herzrhythmusstörungen zu erkennen, verletze sein Patent zur Erkennung unregelmäßiger Herzrhythmen, so der Vorwurf von Wiesel. Seine Entdeckung sei bei der Erkennung von Vorhofflimmern – einer Art Herzrhythmusstörung – aufgrund der Verfolgung der „unregelmäßigen Pulsrhythmen in einer Abfolge von Zeitintervallen“ „innovativ“ gewesen.

Im September 2017 habe der Kardiologe sich zum ersten Mal an Apple gewandt und detaillierte Informationen zum Patent bereitgestellt. „Apple hat es abgelehnt, in gutem Glauben zu verhandeln, um diese Klage vermeiden zu können“, behauptet Wiesel.

Nun wolle er erreichen, dass das Gericht den Konzern auffordert, einen Schadensersatz für Urheberrechtsverletzung zu zahlen, und ihm verbietet, seine Erfindung ohne Erlaubnis zu verwenden.

Vertreter von Apple, die sich gewöhnlich nicht zu Rechtsstreitigkeiten äußern, haben eine Anfrage zu der Klage bisher nicht beantwortet.

pd/sb/sna/