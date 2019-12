Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Freitagabend bei einer Großveranstaltung in Gebze nahe Istanbul zwei Prototypen des ersten Elektroautos aus einheimischer Produktion vorgestellt. Schon in zwei Jahren will das Land mit der neuen Automarke TOGG in den Markt für E-Autos einsteigen. Dies meldet die Nachrichtenagentur Anadolu.