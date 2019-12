Unweit der südthailändischen Stadt Chumphon haben einheimische Angler die Attacke eines Schwertfisches auf einen Taucher gefilmt, der in Küstennähe schwamm. Der Fisch kämpfte offensichtlich um sein Überleben, denn er selbst war Opfer von Anglern geworden.

Der gehakte Raubfisch, der offensichtlich in Panik geraten war, griff ein Mitglied der Tauchergruppe an. Einer der Ortsbewohner, die vom Boot aus angelten, griff unverzüglich ein. Er konnte den Schwertfisch schnell an das Boot heranziehen, ehe dieser den Mann verletzte.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Küstenstadt Chumphon in der Südregion von Thailand.

ls/mt