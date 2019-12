Drei Deutsche bei Lawinenunglück in Südtirol getötet

Bei einem Lawinenabgang in Südtirol sind laut Polizei drei Deutsche ums Leben gekommen – darunter zwei siebenjährige Mädchen. Ein Sprecher der Carabinieri in Bozen bestätigte dies der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend.

Eine 25-jährige Frau und ein Mädchen aus Hauteroda (Thüringen) sowie ein anderes Mädchen aus Eschweiler (Nordrhein-Westfalenan) waren demnach auf einer Piste im Skigebiet Schnalstal unterwegs, als das Unglück passierte. Verschüttet wurden noch drei weitere Personen.

Zwei von ihnen konnten aus den Schneemassen befreit werden und wurden mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Meran eingeliefert.

Die Frau und das siebenjährige Mädchen aus Hauteroda konnten nicht gerettet werden. Das Mädchen aus Eschweiler erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Trient gebracht, wo sie später starb. Die Suche nach weiteren Vermissten dauert an.

Ebenfalls in Südtirol gab es laut der italienischen Zeitung „La Repubblica“ einen weiteren Lawinenabgang in einem Skigebiet am Hirzer (Punta Cervina). Ein Skialpinist aus Italien sei von der Lawine mitgerissen, aber von seinen Begleitern geborgen worden. Er wurde in eine Klinik in Bozen gebracht.

