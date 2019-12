Dänische Feuerwehr beim Löschen mit Böllern beschossen

Zu dem Vorfall kam es demnach in der Kopenhagener Vorortgemeinde Brøndby. Der Mann und seine Kollegen rückten zu einem Schrebergartenhaus aus, um einen Brand dort zu löschen. Verdächtige wurden bisher nicht gefasst.

Bereits in den vergangenen Tagen wurden die Polizei- und Rettungskräfte in Dänemark mehrmals mit Feuerwerkskörpern beworfen. Betroffen war am Samstag auch ein Streifenwagen in der Stadt Aarhus. Darüber hinaus schossen Jugendliche im Kopenhagener Bezirk Nørrebro mit Feuerwerkskörpern auf vorbeifahrende Busse und Autos.

Das sorgte unter anderem für eine politische Diskussion über eine mögliche Verschärfung der Regeln zum Gebrauch von Feuerwerk. Aktuell darf man in Dänemark vom 27. Dezember bis 1. Januar Pyrotechnik verwenden. Mehrere Parteien treten inzwischen dafür auf, dass das nur noch an Silvester erlaubt sein soll.

jeg/mt/dpa