Jahrestag des Schumacher-Skiunfalls: Eine Verletzung, die alles für die Formel-1-Legende veränderte

Heute ist der sechste Jahrestag des tragischen Skiunfalls von Michael Schumacher. Am 29. Dezember 2013 erlitt Schumacher schwere Kopfverletzungen und befindet sich seitdem in medizinischer Rehabilitation.

Der Vorfall ereignete sich in dem größten Skigebiet der Welt, an der Spitze des Bergs Saulire auf 2738 Höhenmetern. Laut den Medienberichten war Schumacher zum Skifahren gut ausgerüstet: Die Leih-Ski waren in sehr gutem Zustand, und er hatte einen Helm auf, der ihm später das Leben gerettet hat. Beim Fahren übersah er einen Stein, verlor das Gleichgewicht und prallte mit dem Kopf gegen einen Felsen, ein paar Meter abseits der markierten Piste. Als die Bergretter ihn gefunden haben, soll er ansprechbar, aber verwirrt gewesen sein.

Er wurde zwei Mal operiert, sofort nach seiner Einlieferung in das Krankenhaus sowie am nächsten Tag. Die Ärzte konnten den Innendruck des Schädels mindern und einen Bluterguss in der linken Hirnseite entfernen.

Später soll Schumacher zudem zeitweise eine experimentelle Kur im Georges-Pompidou-Krankenhaus in Paris durchlaufen haben, die allerdings bereits abgeschlossen sein soll. Insgesamt gibt es bis heute nur wenige gesicherte Informationen über seinen Zustand.

Schumacher galt auch als ein erfahrener Skifahrer. Während seiner Zeit als Formel-1-Fahrer soll er traditionell jedes Jahr eine Woche mit seinen Ferrari-Teamkollegen auf der Piste verbracht haben.

Michael Schumacher ist der erfolgreichste Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten. Geboren 1969 in Hürth, Nordrhein-Westfalen, debütierte der begabte deutsche Pilot 1991 in der Königsklasse des Automobilsports. Seitdem war er für die Rennstalls Jordan, Benetton, Ferrari und Mercedes AMG aktiv. In 307 Rennen, an denen Schumacher von 1991 bis 2012 teilnahm, gewann er 91-mal den ersten Platz und wurde siebenmal Weltmeister.

