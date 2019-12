Nur wenige Stunden nachdem das Pentagon bekannt gegeben hatte, dass es die Positionen der irakisch-schiitischen Gruppierung Kataib Hisbollah im Irak und in Syrien angegriffen hat, schlugen am Sonntagabend vier Raketen in der Nähe eines irakischen Stützpunktes ein, wo US-Soldaten stationiert sind. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP.