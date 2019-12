Russische Kälte lässt Fertignudeln zu Statue erstarren – Video

So wollte beispielsweise ein Russe mit einem Video vor Augen führen, wie eiskalt es in Jakutsk, der Hauptstadt der Republik Sacha, werden kann. In dem Video sieht man gekochte Fertignudeln, Dampf steigt aus dem Fertigprodukt empor. Der Mann zieht die Nudeln kurz aus der Schüssel. Und siehe da: In wenigen Augenblicken gefrieren die Nudeln an der Gabel und werden starr wie eine Statue.

Um die Zuschauer endgültig zu überzeugen, hält er die Schüssel mit nur einer Hand – die Gabel bleibt festgefroren in den Nudeln stecken. Er stellt die Nudeln auf eine ebene Fläche, um das Phänomen weiter zu verdeutlichen. Die „Skulptur“ sieht unbeweglich aus.

In Jakutsk ist es gegenwärtig sehr kalt, die mittlere Temperatur im Januar, dem kältesten Monat des Jahres, liegt bei -43,2 Grad Celsius. Dabei kann das Wetter in der russischen Stadt unberechenbar werden: Im Juni und Juli steigen die Temperaturen nicht selten auf über 20 Grad.

dg/gs