Verheerender Zoo-Brand in Krefeld: Mögliche Verursacher melden sich bei der Polizei

Nach dem verheerenden Feuer im Krefelder Zoo, bei dem in der Silvesternacht mehr als 30 Tiere gestorben sind, haben sich mögliche Verursacher bei der Polizei gemeldet.

Bei dem Feuer im Affenhaus starben mehr als 30 Tiere, darunter fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas und ein Schimpanse. Dabei entstand ein Millionenschaden. Das Affenhaus brannte völlig aus.

Polizei vermutet Himmelslaternen als Brandursache

Laut Ermittlern gibt es inzwischen Hinweise auf sogenannte chinesische Himmelslaternen als Brandursache. Solche Laternen, die in die Luft steigen, sind in Deutschland verboten.

Allerdings seien ähnliche Himmelslaternen in der Nähe des Zoos von Zeugen gesichtet und später auch gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

ta/dpa