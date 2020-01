Sri Lanka: Vier Militärs bei Flugzeugabsturz getötet – Fotos

Zu dem Unfall kam es am Freitagmorgen Ortszeit nahe der Stadt Haputale, die in Sri Lankas Hochland liegt. Der Absturz in der bergigen Region, etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt Colombo, war für alle Insassen tödlich. Laut Medienberichten wurde am Absturzort außerdem eine Frau verletzt. Sie werde derzeit medizinisch behandelt.

Ein von der Luftwaffe bevollmächtigter Ausschuss ermittelt zu den Ursachen des Unfalls. Die Opfer konnten bereits identifiziert werden – sie waren alle Beamte der sri-lankischen Luftstreitkräfte.

​Die Y-12 ist ein zweimotoriges Hochdeckerflugzeug chinesischer Produktion. Diese Flugzeuge sind im Bestand der Luftwaffe des Iran, Pakistans sowie mehrerer afrikanischer und pazifischer Staaten.

Wie AFP präzisiert, ist der Crash nahe Haputale der tödlichste in Sri Lanka seit 2014. Damals kamen fünf Menschen beim Absturz eines Transportflugzeugs An-32 ums Leben.

msch/sb