Alles für schicke Selfies? Weißer Hai von Männern in Neuseeland totgetreten – Foto und Video

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag am Orewa Strand in Auckland. Nach Informationen von „Stuff“ hat eine Männergruppe „den Hai absichtlich mit einen Netz gefangen“ und an Land gezogen. Danach sollen sie das Meerstier „mehrfach getreten, seinen Kiefer beschädigt und neben dem sterbenden Tier lachend Fotos gemacht haben“. Als Augenzeugen einzugreifen versuchten, wurden sie von der „außerordentlich einschüchternden“ Gruppe zurückgedrängt.

Beachgoers attempt to rescue stranded great white shark at Orewa Beach, Auckland https://t.co/dh9j5XwBEM pic.twitter.com/EYqpT41wUk — Stuff (@NZStuff) January 2, 2020

Als wenig später die Polizei eintraf, versuchten Rettungsschwimmer und Strandbesucher, den Hai zurück ins Meer zu ziehen, jedoch war das Tier schon tot:

Der Weiße Hai ist weltweit als gefährdete Art eingestuft und auch in Neuseeland besonders geschützt. Er darf weder gefangen noch auf eine andere Art und Weise geschädigt werden. Bei Verstößen dagegen drohen Geldstrafen von bis zu 250.000 US-Dollar und sechs Monate Haft.

aa/mt