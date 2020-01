„Dich hätte man früher vergast”: Lehrer in NRW beleidigt Schüler mit Rassismus-Spruch

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ermittelt derzeit gegen einen Lehrer, der in Hilden einen Schüler mit Migrationshintergrund rassistisch beleidigt hat. Der Mann soll dem Jugendlichen vor der gesamten Klasse gesagt haben: „Du hast hier schon mal überhaupt nicht zu grinsen. So etwas wie dich hätte man früher vergast.“