Boeing-Absturz in Teheran: Ukrainische Behörde nennt Hauptversionen der Ursache

Demnach werden ein Flugabwehrraketenangriff, ein Terroranschlag sowie eine Explosion eines Motorantriebs unter den wichtigsten Versionen behandelt.

Zuvor hatte die iranische Zivilfahrtluftbehörde in einem Bericht mitgeteilt, das Flugzeug habe Feuer gefangen, noch bevor es zu Boden fiel. Die Flugbahn weise darauf hin, dass die Piloten beabsichtigt hätten, zum Flughafen zurückzukehren, hieß es. Dabei hätten sie die Fluglotsen über keine Notfallsituationen informiert.

Passagierflugzeug-Absturz in Teheran

In der iranischen Hauptstadt Teheran ist am Mittwochmorgen ein ukrainisches Flugzeug mit über 170 Insassen an Bord kurz nach dem Start abgestürzt. Die Maschine vom Typ Boeing 737-800 der ukrainischen Fluggesellschaft „Ukraine International Airlines” war auf dem Weg nach Kiew. Sie stürzte kurz nach dem Abheben vom Khomeini Airport in der iranischen Hauptstadt Teheran ab. Laut dem ukrainischen Außenministerium befanden sich insgesamt 176 Menschen an Bord. Niemand überlebte. Bei den Todesopfern der Flugzeugkatastrophe handele es sich um 167 Passagiere aus dem Iran, der Ukraine, Kanada, Deutschland, Schweden und Afghanistan sowie neun ukrainische Crewmitglieder.

asch/ae