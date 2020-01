Leonardo DiCaprio rettet Ertrinkenden nach elf Stunden im offenen Meer

Die Crew der Jacht, auf der der US-amerikanische Schauspieler und Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio mit seinen Freunden Urlaub machte, hat einen über Bord gegangenen Mann nach elfstündigem Treiben im Karibischen Meer gerettet. Darüber schreibt die Zeitung „The Sun“ am Donnerstag.

Demnach war ein 24-jähriger Franzose am 30. Dezember nahe St. Martin in betrunkenem Zustand von Bord einer Jacht gefallen, auf der er als Crewmitglied tätig war.

DiCaprio, der mit seinen Freunden auf einer Luxusjacht in der Nähe der karibischen Insel St. Barths unterwegs war, empfing den Notruf der Jacht und machte sich mit seiner Crew sofort auf die Suche nach dem Vermissten.

Wie es weiter heißt, habe Leos Besatzung den Mann kurz vor Einbruch der Dunkelheit nahe der Insel Saba, die rund 50 Kilometer von der Insel St. Barths entfernt ist, im Wasser gesehen und ihn nach elf Stunden im offenen Meer auf die Jacht holen können.

Wie eine Quelle gegenüber „The Sun“ sagte, habe nur DiCaprios Crew auf den Notruf reagiert.

„Leonardo hat eine unglaubliche Rolle in seinem eigenen wahren Hollywood-Film gespielt. Er rettete einem Mann das Leben, der elf Stunden im Meer durch reines Wassertreten überlebte“, so die Quelle.

Laut dem Kapitän hatte der Mann eine Überlebenschance von nur eins zu einer Milliarde. DiCaprio und seine 22-jährige Freundin Camila Morrone hatten auf der Insel St. Barths in der Karibik Urlaub gemacht.

Leonardo DiCaprio

DiCaprio wurde einem breiteren Publikum durch die Rolle des geistig behinderten Jungen Arnie Grape in „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ bekannt, für die er 1994 seine erste Oscar-Nominierung erhielt. Zu weltweitem Ruhm gelangte er 1997 mit der Darstellung des mittellosen Schiffspassagiers Jack Dawson in James Camerons Filmdrama „Titanic“.

