„Rote Flut“ tötet fast 300 seltene Meeresschildkröten in Mexiko

Fast 300 Meeresschildkröten bedrohter Arten sind in Mexiko durch die „Rote Flut“, einem Schwarm aus Algen-Parasiten, umgekommen. Die Tiere wurden an verschiedenen Stränden des südlichen Bundesstaates Oaxaca aufgefunden, teilte das Umweltbüro der mexikanischen Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.