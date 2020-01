Berliner Moscheen trauern um „heldenhaften Märtyrer“ Soleimani

Für den Anfang des Jahres ermordeten iranischen General Qassem Soleimani hat am Donnerstagabend eine Trauerfeier in der Imam-Riza-Moschee im Berliner Stadtteil Neukölln stattgefunden. Dies melden deutsche Medien.

Knapp 100 Menschen kamen in die Moschee, um eine, so die Veranstalter, „Trauerzeremonie für den heldenhaften Märtyrer“ abzuhalten.

Rund 50 Menschen haben nach Angaben der Polizei gegen die Trauerfeier für den General demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Kampagne „Stop the Bomb“, die nach eigenen Angaben gegen die „Glorifizierung von islamistischem Terror und Antisemitismus“ protestieren wollte.

Die Polizei war mit knapp 150 Kräften im Einsatz.

Später am Abend versammelten sich im Islamischen Zentrum in Berlin-Tempelhof sogar über 200 Menschen zu einer weiteren Trauerfeier.

Wie der „Tagesspiegel“ aus der Innenverwaltung erfuhr, haben die Berliner Sicherheitsbehörden zumindest die Veranstaltung des türkisch-sprachigen schiitischen Moscheevereins in Neukölln genau im Blick, haben jedoch keine Handhaben, um dagegen vorzugehen.

„Neukölln trauert nicht um Terroristen“

Neuköllner Politiker hatten im Vorfeld Kritik an der Trauerfeier für Soleimani geübt. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) teilte via Facebook mit, dass „eine Trauerfeier für einen Terroristen unangemessen“ sei. Den Konflikt im Nahen Osten „können wir in Neukölln nicht lösen, und wir werden nicht zulassen, dass er hier fortgeführt wird“. Er appellierte für „Mäßigung von allen Seiten und für ein friedvolles Miteinander“.

Unter den Gegendemonstranten war auch der Vize-Bürgermeister von Neukölln, Falko Liecke (CDU).

Er sagte der „Bild“-Zeitung: „Islamismus und Extremismus, der in dieser Moschee gepredigt wird, hat mit unserem Bezirk und unserer Stadt nichts zu tun.“

Auch der FDP-Politiker Benjamin Strasser äußerte seine Empörung:

„Soleimani war ein Terrorist, der eng mit der Hisbollah zusammenarbeitete und dessen Lebensinhalt die Vernichtung des Staates Israel war. Wenn für einen solchen Menschen Trauerfeiern in Deutschland abgehalten werden, muss uns das alarmieren. Diese Leute haben durchaus das Zeug, aus Rache mögliche Vergeltungsanschläge in der Bundesrepublik zu begehen.“

Ermordung von Soleimani

In der Nacht zum 3. Januar hatte das Pentagon eine Operation im Raum des internationalen Flughafens von Bagdad durchgeführt, infolge derer der Kommandeur der Al-Quds-Spezialeinheit, General Qassem Soleimani, ermordet wurde. Daraufhin hatte die Führung in Teheran Rache für den Tod von Soleimani geschworen.

Am Samstag wurde im Irak von dem getöteten General Abschied genommen. Nach den Worten des Vorsitzenden des irakischen Parlaments, Mohammed al-Halbousi, ist das Geschehene ein grober Verstoß gegen die Souveränität des Iraks und gegen internationale Vereinbarungen.

