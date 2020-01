Flugzeugabsturz im Iran: Wie der letzte Post von Stewardess auf Instagram viele Herzen berührte

„Arbeit, ich liebe dich!“, schrieb die Stewardess unter ihrem letzten Foto, das offenbar in Thailand gemacht worden war.

User drückten daraufhin in den Kommentaren auf verschiedenste Weise ihr Beileid aus.

„Ruhe in Frieden…, auch wenn Sie unsere Kommentare nicht mehr sehen werden“, schrieb der Nutzer „brightlooks_girl“.

„Ruhe in Frieden, Engel“, kommentierte der Nutzer „sophmhart“.

„Du hast bereits den Himmel berührt… RIP (Ruhe in Frieden – Anm. d. Red.)“, drückte der Nutzer „ospanov22“ seine Gefühle aus.

Owtscharuk wurde laut Medien in der Stadt Lugansk geboren und hatte am Eisenbahner-Kolleg studiert. Später absolvierte sie ein Studium im Luftfahrtinstitut. Daraufhin zog sie 2015 nach Kiew, fing als Stewardess zu arbeiten an und heiratete einen Piloten. In ihrem Instagram steht ein Zitat: „I believe I can fly, I believe I can touch the sky.“ Dies ist eine Passage aus dem Lied „I believe I can fly“ von R. Kelly.

Flugzeugabsturz nahe Teheran

Eine ukrainische Boeing 737 stürzte am Mittwochmorgen kurz nach dem Abflug vom Khomeini Airport in der iranischen Hauptstadt Teheran ab. An Bord der Maschine befanden sich laut den ukrainischen Behörden 176 Insassen. Niemand überlebte.

Kurz vor der Katastrophe hatte das iranische Militär aus Vergeltung für die Ermordung seines Top-Generals Qassem Soleimani zwei von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im benachbarten Irak mit Raketen beschossen.

dg/sb