China: Erster Todesfall nach Ausbruch seltsamer Lungenerkrankung – Medien

Erstmals ist in der zentralchinesischen Stadt Wuhan ein Patient an der rätselhaften, durch eine neue Art von Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben, sieben weitere Patienten sind in einem kritischen Zustand. Dies berichtet der staatliche Sender CCTV unter Verweis auf eine Mitteilung der Gesundheitskommission von Wuhan am Samstag mit.