Warnstufe 3 von 5: Vulkanausbruch im Südwesten Japans

Der Ausbruch soll um 15.05 Uhr Ortszeit (07.05 Uhr MEZ) registriert worden sein. Eine Rauchwolke sei bis in eine Höhe von etwa zwei Kilometern aufgestiegen. Die Warnstufe für den „Sindake“ genannten Vulkan sei auf Level 3 von 5 angehoben worden.

Die letzte Eruption des Vulkans habe im November letzten Jahres stattgefunden.

Für den Ausbruch eines Vulkans in Japan sei eine fünfstufige Warnskala entwickelt worden. Die dritte Stufe beinhalte ein Verbot, auf den Berg zu klettern und sich ihm zu nähern.

In letzter Zeit hat sich die vulkanische Aktivität in Japan merklich verstärkt. Im August letzten Jahres wurden zwei Ausbrüche des Vulkans Asama an der Grenze der Präfekturen Gumma und Nagano im Zentrum der japanischen Hauptinsel Honshu registriert.

