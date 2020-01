Frankreich: Kajak-Tour endet tödlich für drei Touristen

In Nordfrankreich sind Medienberichten zufolge drei Kajak-Fahrer ums Leben gekommen. Wie der Radiosender „France Bleu“ berichtete, seien die Leichen von zwei Männern und einer Frau am Sonntag bei der Stadt Le Crotoy in der Somme-Bucht gefunden worden. Ein 15-Jähriger sei zudem mit Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.