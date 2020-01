Pandabär im Moskauer Zoo „fällt“ Tannenbaum und freut sich über Schnee – Video

Ding Ding wusste nicht, dass in Russland in der Nacht zum Dienstag das Neue Jahr nun auch nach dem julianischen Kalender begangen wird, allerdings inoffiziell, und zerfetzte buchstäblich die Spitze des Tannenbaumes.

Подготовка к Старому Новому году в самом разгаре 🎄🐼💫Аж щепки летят...🙈 pic.twitter.com/rmFzy5p6b7 — Московский Зоопарк (@moscowzoo) January 13, 2020

„Schmeckt aber nicht wie Bambus“, dachte er wohl und ließ die Tannenreste im Schnee liegen.

Geschenk von China an Moskauer Zoo

Die Pandabären Ding Ding und Ru Yi waren Ende April vergangenen Jahres von der Zuchtstation in Chengdu nach Moskau gebracht worden. Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping besuchten im Juni den Moskauer Zoo, um an der Übergabezeremonie zweier Pandas teilzunehmen. Die beiden Raubtiere werden im Rahmen der Leihgabe 15 Jahre in Moskau bleiben.

am/mt