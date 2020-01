Kamel in Russland zeigt Zugführer den Weg – Dreiviertelstunde Verspätung – Video

Ein Kamel in Südrussland, das dem Lokführer eines Reisezuges den kürzesten Weg durch die Wüste zeigen wollte, hat den Fahrgästen einen Bärendienst erwiesen. Der Zug Taschkent-Moskau kam mit 44-minütiger Verspätung in einer Zwischenstation an, teilte die russische Bahn am Montag mit.