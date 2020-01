Finnair-Crewmitglied fiel in Helsinki aus Flugzeug

„Otkes hat am 13. Januar die erste Untersuchung des Unfalls am Flughafen Vantaa begonnen. Das war ein gewichtiger Vorfall, an dem ein Besatzungsmitglied beteiligt war, das aus dem A320 fiel und verletzt wurde“, heißt es in der Erklärung.

Bürosprecher Janne Cotiranta fügte hinzu, dass dieses Flugzeug der Finnair gehöre, zur Art der Verletzungen des Besatzungsmitglieds machte sie keine Angaben.

Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich keine Passagiere an Bord befunden haben, sondern nur Mitarbeiter.

aa/mt/sna