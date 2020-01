Flucht vor Vulkan auf den Philippinen: 53.000 evakuiert, zwei Tote

Taal, ein gefährlicher Vulkan auf den Philippinen, treibt weiter die Bewohner der dicht besiedelten Gegend in die Flucht. Zwei Menschen starben. Nach Behördenangaben kamen sie während der Evakuierung durch Herzversagen ums Leben. Hunderttausende Menschen leben in der Nähe des Vulkans, der derzeit so aktiv ist wie seit 40 Jahren nicht mehr.