Rauch an Bord eines iranischen Frachtschiffes im russischen Hafen

Ein iranischer Massengutfrachter hat in einem Hafen der russischen Republik Dagestan Feuer gefangen. Darüber informierten die Notdienste der Kaukasus-Republik

„Ein Mitarbeiter des Hafens von Machatschkala hat über einen Brand an Bord eines iranischen Massengutfrachters informiert, der am ersten Pier festgemacht hat“, so der lokale Rettungsdienst.

Der Tanker ist derzeit in Rauch gehüllt. Es gibt keine offenen Flammen. Vorläufigen Angaben zufolge gab es keine Fracht an Bord des Schiffes. Zum Brand ist es angeblich in der Kapitänskabine gekommen. Verletzte gibt es keine. Rettungsdienste sind bereits vor Ort.

„Es besteht keine Brandgefahr“, hieß es weiter.

Am 11. Juni 2019 kam es im Hafen von Machatschkala an der Westküste des Kaspischen Meeres zu einem schweren Unfall auf einem russischen Tanker, wo während eines Ölpumpvorganges ein Gas-Luft-Gemisch explodierte. Vier Menschen kamen damals ums Leben, drei weitere wurden mit Brandwunden ins Krankenhaus gebracht.

