Familien-Drama in USA: Vier Tote durch Schüsse

Mindestens vier Menschen sind am Freitag bei einer Schießerei in der amerikanischen Kleinstadt Grantsville getötet worden. Alle Todesopfer sowie der mutmaßliche Schütze gehörten Berichten zufolge derselben Familie an. Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Für die Öffentlichkeit besteht laut der Polizei keine Gefahr.