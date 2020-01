NRW gegen Plan „Sichere Häfen”, Gericht verhandelt BER-Ausbau, China verbietet Plastiktüten

Sputnik präsentiert Ihnen in einer kurzen Übersicht, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Landesregierung Nordrhein-Westfalen gegen Plan „Sichere Häfen“

NRW-Integrationsminister Joachim Stamp sagte dem „Kölner Stadtanzeiger“, zwar bekenne man sich klar und unmissverständlich zur humanitären Verantwortung, es müsse aber klar sein, dass es in den Asylverfahren keine Privilegierung einzelner Gruppen geben könne, wodurch sich noch mehr Menschen im Mittelmeer in Gefahr brächten. Der FDP-Politiker reagierte damit auf die Initiative von 16 nordrhein-westfälischen Städten, darunter etwa Köln, Düsseldorf und Bonn. Sie hatten sich dem Bündnis „Sichere Häfen“ mit bundesweit rund 120 Kommunen angeschlossen.

Frauen mit Milliarden Überstunden

Die Nichtregierungsorganisation Oxfam hat die Überstunden, die Frauen weltweit leisten, mit 12 Milliarden angegeben. Jeden Tag. Die Organisation, die sich der Entwicklungshilfe verschrieben hat, kritisierte in ihrer jüngsten Studie, die sie absichtlich kurz vor Beginn des Weltwirtschaftsforums von Davos veröffentlicht hat, eine weitere Konzentration von Reichtum in immer weniger Händen. Die enormen Überstunden von Frauen entstünden vor allem durch familiäre und häusliche Arbeit und hätten einen Gegenwert, der sich in Billionen Dollar berechne, so Oxfam Deutschland.

Deutschland muss Aufstiegschancen verbessern

Das Weltwirtschaftsforum selbst veröffentlichte vor der Eröffnung des diesjährigen Treffens eine Studie, wonach in der Bundesrepublik noch erheblicher Aufholbedarf bei den Aufstiegschancen bestehe. Das WEF stellt fest, dass das größte Hindernis für die soziale Mobilität in Deutschland die Ungleichheit bei Bildungschancen sei. Allerdings rangiert Deutschland von 82 untersuchten Staaten immerhin noch auf Platz 11, ist allerdings nach Einschätzung des WEF deutlich schlechter als beispielsweise die skandinavischen Staaten, deren hervorragende Bildungssysteme ein weiteres Mal gelobt werden, weil sie sozialen Aufstieg ermöglichen.

China verbietet Plastiktüten

China verbietet Plastiktüten in Supermärkten und den Einsatz von Einwegprodukten aus Kunststoff in Hotels und Restaurants. Die staatliche Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) verkündete in Peking einen schrittweisen, „ehrgeizigen Plan” zur Verringerung von Plastikmüll in den nächsten fünf Jahren. Danach dürfen ab Ende dieses Jahres in großen Metropolen in Supermärkten und anderen Geschäften keine Plastetüten mehr herausgegeben werden. Ende 2022 gilt das Verbot auch in kleineren Städten. Ende dieses Jahres werden auch Strohhalme aus Plastik landesweit verboten. China ist der weltgrößte Hersteller von Kunststoffen und hat einen Anteil von rund einem Drittel an der globalen Produktion.

Oberverwaltungsgericht verhandelt Ausbaupläne für Flughafen BER

Geklagt haben die Schutzgemeinschaft der Umlandgemeinden und der Bürgerverein Brandenburg Berlin. Sie werfen der Oberen Luftfahrtbehörde unter anderem vor, den Neubau des Billigflieger-Terminals T2 ohne ein neues Planfeststellungs-Verfahren genehmigt zu haben. Durch den geplanten Ausbau des Großflughafens bis 2040 würde sich die Kapazität mit 55 Millionen Passieren nahezu verdoppeln, so die Kläger. Das sei eine deutliche Änderung der Genehmigungs-Grundlagen. Sie fordern deshalb, dass geprüft wird, wie sich das Vorhaben auf die Umwelt auswirkt. Die Eröffnung des BER verspätet sich bereits seit neun Jahren.

Der zweite Mann auf dem Mond wird 90

Buzz Aldrin, der 1969 nach Neil Amstrong den Erdtrabanten betrat, feiert seinen 90. Geburtstag. Der eigentlich als Edwin geborene Ingenieur und Kampfpilot erhielt seinen Spitznamen von seiner Schwester, die als Kind das Wort Bruder – Brother – nicht aussprechen konnte. Als die eigentliche Herausforderung hat der Astronaut einmal seine Rückkehr auf die Erde in ein normales Leben bezeichnet. Damit hatte er seine Probleme: Drei gescheiterte Ehen, Depressionen und Alkoholexzesse. Später schaffte er den Durchbruch mit einer Firma, die Raumfahrtrouten berechnete, wovon eine, die zum Mars führt, heute seinen Namen trägt.