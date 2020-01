Eminem stellt Rekord für Rap-Geschwindigkeit auf – Video

Am Ende des Tracks rappt Eminem so schnell, dass Muttersprachler kaum die Chance haben zu verstehen, was er eigentlich rappt. In 30 Sekunden rappt er 229 Wörter, das sind 11,3 Silben pro Sekunde.

Doch auch frühere Songs zeigten bereits sein enormes Sprachtalent. In seinem Feature „Majesty“ auf dem Album Nicki Minaj kam Eminem auf 10,3 Silben pro Sekunde und in „Rap God“ – auf 9,6 Silben pro Sekunde.

Letzte Woche stellte der Musiker das neue Album „Music to be murdered by“ vor, das diese Komposition und weitere 19 Tracks enthält.

Der 47-jährige Verbalkünstler ist seit langem einer der schnellsten Rapper in der Musikindustrie. Mit über 115 Millionen verkauften Alben und Singles alleine in den Vereinigten Staaten und weiteren 40 Millionen weltweit gilt er als der erfolgreichste Rapper des 21. Jahrhunderts.

aa/mt