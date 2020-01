Impeachment mit harten Worten, Zoff in Berlin wegen grüner Pläne, Corona-Virus breitet sich aus

Sputnik bietet Ihnen in einer kurzen Übersicht Informationen darüber, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Impeachment-Verfahren startet mit harten Worten

Mit heftigem Streit zwischen den Demokraten und dem republikanischen Mehrheitschef im Senat, McConnell, über die Verfahrensregeln hat der US-Senat seine Debatte im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump begonnen. Dabei ging es vor allem um die hohen Hürden für die Vorladung von Zeugen und Einsicht in Regierungsdokumente. Auch nach mehr als zehnstündiger Debatte gab es hier noch keine Klarheit. Im Kern ging es am ersten Verhandlungstag um die Frage, wie ein faires Verfahren aussehen soll. Die Demokraten werfen den Republikanern vor, den Prozess ohne Zeugenaussagen und weitere Beweise durchpeitschen zu wollen. Der demokratische Anklageführer Adam Schiff beschuldigte Mehrheitsführer Mitch McConnell, einen fairen Prozess verhindern zu wollen. Dies seien eine „Farce“ und ein „manipulierter Prozess“. Die Republikaner wollten damit Trumps Fehlverhalten „vertuschen“. Die Republikaner und Trumps Verteidiger weisen den Vorwurf zurück. Den Demokraten gehe es stattdessen darum, nicht nur eine Wahl zu stehlen, sondern gleich zwei, erwiderte Präsident Trumps Anwalt, Pat Cippolone. „Es ist versteckt im Kleingedruckten der lächerlichen Anklagepunkte: Sie wollen Präsident Trump vom Wahlzettel verdrängen. Die haben nicht den Mut, dass offen zu sagen. Aber genau darum geht es.“

Berlins rot-rot-grüne Koalition streitet über Pläne der grünen Verkehrssenatorin

Dabei geht es vor allem darum, ab 2030 Autos mit Benzin- und Dieselmotoren aus der Innenstadt zu verbannen. Von 2035 an soll das Verbot für ganz Berlin gelten. Der verkehrspolitische Sprecher der Linksfraktion, Kristian Ronneburg, sagte im Inforadio des RBB, man habe noch großen Diskussionsbedarf. Die Elektromobilität sei noch nicht alltagstauglich. Außerdem komme der Ausbau des ÖPNV nicht voran. Ronneburg sagte, es sei auch eine soziale Frage, wenn Menschen nur noch mit E-Autos oder Hybriden in die Stadt fahren können. Für die Innenstadt soll das laut der Berliner Senatorin Regine Günther schon ab 2030 gelten. Auch der stellvertretende SPD-Fraktionschef Jörg Stroedter hat die Pläne kritisiert. Er bezeichnete sie als unrealistisch.

Chinesischer Corona-Virus breitet sich weiter aus

Ließ Riad Amazon-Chef Bezos hacken?

In China sind an dem neuartigen Corona-Virus mindestensgestorben. Das teilte die Nationale Gesundheitsbehörde in Peking mit. Bislang hätten sich mehr als 400 Menschen mit dem Erreger infiziert. Das Virus wurde demnach in 13 Provinzen nachgewiesen. Die Epidemie hatte im Dezember in der Stadt Wuhan vermutlich auf einem Fisch- und Geflügelmarkt ihren Ursprung. Am Abend hatten die US-Behörden mitgeteilt, dass es einen ersten Fall der neuartigen Lungenkrankheit in der Stadt Seattle gibt. Die Infektion sei bei einem Reisenden nach seiner Rückkehr aus China festgestellt worden. In den vergangenen Tagen waren bereits Ansteckungen in Thailand, Japan und Taiwan gemeldet worden. Mit der neuartigen Variante des Corona-Virus befasst sich heute in Genf die Weltgesundheitsorganisation. Nach einer Risikobewertung soll sie entscheiden, ob sie den internationalen Gesundheitsnotstand ausruft.

Vom WhatsApp-Account des saudischen Kronprinzen bin Salman aus soll das Smartphone von Amazon-Chef Bezos gehackt worden sein. Das jedenfalls berichtet die britische Zeitung „The Guardian“. Demnach ist das Mobiltelefon von Amazon-Chef Jeff Bezos gehackt worden – mit einer infizierten Nachricht, die vom persönlichen WhatsApp-Account des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman geschickt worden sei. Dem Bericht zufolge hätten Bezos und bin Salman zu der Zeit einen „scheinbar freundlichen Austausch“ miteinander gepflegt, bis Bezos am 1. Mai 2018 ein mit Malware infiziertes Video von dem Account erhalten habe. Daraufhin seien innerhalb von wenigen Stunden große Datenmengen abgesaugt worden, schreibt der „Guardian“ weiter. Um welche Art von Daten es sich dabei gehandelt habe und was mit ihnen danach geschehen sei, sei nicht bekannt. Das Blatt beruft sich auf nicht näher genannte Informanten. Saudi-Arabien wies die Darstellung der Zeitung umgehend zurück und bezeichnete sie als „absurd“.

Eröffnungsplädoyers im Weinstein-Prozess in New York

In New York beginnt zwei Wochen nach dem Start des Prozesses gegen Harvey Weinstein der inhaltliche Teil. Anklage und Verteidigung verlesen ihre Eröffnungsplädoyers. Mehr als 80 Frauen werfen dem ehemaligen Hollywood-Produzenten sexuelle Übergriffe vor. In New York werden aber nur zwei Fälle verhandelt. Der zuständige Richter James Burke betont, der Prozess sei keine Verhandlung über die Me-Too-Bewegung, die nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Weinstein 2017 ausgelöst wurde. Es wird erwartet, dass zuerst Chefanklägerin Joan Illuzzi-Orbon den Fall aus der Sicht der Staatsanwaltschaft darlegt. Danach soll Weinsteins Hauptanwältin Donna Rotunno zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Sie hat sich auf Fälle spezialisiert, in denen Männer sexueller Übergriffe beschuldigt werden und ist wegen ihrer aggressiven Verhörmethoden gefürchtet.