Sind Apps wie „Grindr“ und „OkCupid“ datenschutzkonform? Studie weckt Zweifel

Einer norwegischen Studie zufolge haben einige Dating-Apps eine unsichere Art, mit persönlichen Details von Benutzern umzugehen. Die Studie wurde mit dem Titel „Out of Control: How Consumers Are Exploited by the Online Advertising Industry” (Außer Kontrolle: Wie Benutzer von der Online Werbeindustrie ausgebeutet werden“) veröffentlicht. Dieser Bericht sei aber nur einer von vielen. Laut „New York Times“ sehe man ein Wachstum an Forschung zu Firmen, die ungewollt Daten von Millionen von Nutzern preisgeben.

Nach Angaben der Zeitung legten Forscher in diesem Bericht den Datenmissbrauch sämtlicher Dating-Apps dar. Vor allen Dingen seien die Apps „Grindr“, „OkCupid“ und „Tinder“ betroffen. Die Studie wurde vom Norwegischen Konsumentenrat veröffentlicht – einer gemeinnützigen, staatlich geförderten Organisation.

Persönliche Informationen gehen an Unternehmen

„Grindr“, die beliebteste Dating-App für Homosexuelle, würde diesem Bericht zufolge den Tracking-Code von sämtlichen Nutzern an über ein Dutzend von Firmen schicken. Auch der Standort des Nutzers würde an viele Firmen weitergeleitet. Dies testete auch die „New York Times“: Die exakten Koordinaten des Testgerätes wurde an fünf Firmen geschickt. „OkCupid“ teile sogar Informationen, die User beim Registrieren einfüllten, mit einer Liste von über 300 Firmen. Darunter sind auch sehr persönliche Fragen enthalten – wie beispielsweise: „Haben Sie jemals psychedelische Drogen konsumiert?“.

„Die Daten jener Konsumenten mit einer durchschnittlichen Anzahl von Apps auf ihrem Telefon – meistens zwischen 40 und 80 – werden mit hunderten, wenn nicht tausenden Akteuren online geteilt“, sagte Fynn Myrstad, der Direktor für digitale Richtlinien vom Norwegischen Konsumentenrat, der „New York Times“.

Schutzmaßnahmen

Um gegen die Verbreitung von persönlichen Informationen an Unternehmen vorzugehen, wurde bereits in Kalifornien ein neues Gesetz eingeführt. Dieses untersagt den meisten Firmen das kostenfreie Sammeln von Informationen. Unternehmen müssten die Benutzer dafür bezahlen, um ihre Informationen benutzen zu dürfen. Auch Aufsichtsbehörden in der EU verstärken ihr Datenschutzgesetz, schreibt die „New York Times“. Es sei Unternehmen nun verboten, ohne Einwilligung der Nutzer Informationen über religiöse Zugehörigkeit, Ethnie, Sexualität oder andere heiklen Themen zu sammeln.

Das Norwegische Forschungsteam hätte laut „New York Times“ anfangs des Jahres eine Beschwerde eingereicht. Darin bitten sie die europäischen Aufsichtsbehörden, eine Kontrolle von „Grindr“ und fünf Firmen für Online-Werbetechnologien durchzuführen. Auch die US-amerikanische Behörde für Datenschutz wurde infolgedessen kontaktiert.

Sicherheit von Nutzern

„Match Group“, das US-amerikanische Online-Unternehmen, dem „Tinder“ und „OkCupid“ gehört, äußerte sich zu den Anschuldigungen: Nach Angaben von der Firma würden nur sehr spezifische Informationen an Unternehmen weitergeleitet. Diese Informationen würden nur dann an Unternehmen weitergegeben, wenn diese explizit für ihre Dienstleistungen benötigt werden. Außerdem entsprächen ihre Privatsphäre-Einstellungen dem Datenschutzrecht. „Grindr“ hätte eine Kopie vom Bericht verlangt, um eine ausführliche Antwort abzugeben, heißt es. Dennoch fügte „Grindr“ in seiner Aussage hinzu, dass die Privatsphäre ihrer Nutzer von großer Bedeutung sei.

lm