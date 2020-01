Coronavirus: Wuhan praktisch unter Quarantäne – China kappt Verkehrsverbindungen in die Metropole

Die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit in China ist auf 17 gestiegen. Mit mehr als 200 Nachweisen binnen eines Tages nahm auch die Zahl erfasster Virus-Infektionen stark zu. Es sei bislang bei 544 Menschen in China bekannt, dass sie an der Lungenkrankheit leiden, so die chinesische Ausgabe der „Global Times” am späten Mittwochabend.