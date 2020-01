Wegen Coronavirus: Peking streicht Veranstaltungen zum Neujahrsfest

Wegen der Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit hat die chinesische Hauptstadt Peking alle größeren Veranstaltungen und Tempelfeste anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes an diesem Samstag gestrichen.

Wie die städtische Tourismusbehörde am Donnerstag mitteilte, „sollen damit Menschenansammlungen verringert werden“.

Gesundheit habe Vorrang, heißt es. Die Anweisung gilt ab sofort und betrifft auch die traditionellen Jahrmärkte in den Tempeln der Hauptstadt, die normalerweise über die zwei Wochen andauernden Neujahrsfeierlichkeiten geöffnet haben.

Ausbruch rätselhafter Lungenkrankheit

Ende Dezember hatten die chinesischen Behörden in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei den Ausbruch einer viralen Lungenentzündung unbekannter Herkunft vermeldet.

Aktuelle ist die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit in China auf 17 gestiegen. Mit mehr als 200 Nachweisen binnen eines Tages nahm laut Medienberichten auch die Zahl erfasster Virus-Infektionen stark zu. Bislang sei bei 544 Menschen in China bekannt, dass sie an der Lungenkrankheit leiden.

Infektionsfälle wurden neben China auch bereits aus Thailand, Japan und Südkorea gemeldet. Erstmals wurde ein Fall in den USA registriert. Zu den Symptomen zählen Fieber, Husten und Atemnot. In der Regel ist eine Erkrankung nicht lebensbedrohlich, bei älteren Menschen mit chronischen Erkrankungen kann sie jedoch zum Tod führen.

Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen die neuartige Lungenkrankheit wird nach Einschätzung der globalen Impfallianz Gavi mindestens ein Jahr dauern.

Vorbeugungsmaßnahmen

Chinesischen Medien zufolge wurden am Donnerstagmorgen wichtige Verkehrsverbindungen von und nach Wuhan gekappt. Damit fiel praktisch eine ganze Stadt unter Quarantäne.

Zahlreiche Länder, darunter etwa Russland und Italien, haben zudem Kontrollen an Flughäfen für aus China ankommende Flüge erheblich verschärft.

Das chinesische Neujahrsfest wird in diesem Jahr am 25. Januar begangen.

ns/ae/dpa/sna