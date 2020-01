Wegen Coronavirus: Zehn chinesische Städte stellen Verkehrsverbindungen ein

Zehn Städte in der chinesischen Provinz Hubei, die von dem neuartigen Coronavirus besonders betroffenen sind, haben nach Angaben der Stadtverwaltungen ihre Verkehrsverbindungen stark eingeschränkt. An der neuartigen Lungenentzündung sind in China bislang 25 Menschen gestorben. Die Zahl der Infizierten ist mittlerweile auf 830 gestiegen.

Demnach wurden nicht nur die Verbindungen zur Außenwelt stark eingeschränkt, sondern auch der öffentliche Verkehr innerhalb der Städte eingestellt. Mehrere Einrichtungen, die von vielen Menschen besucht werden, sind geschlossen.

Insgesamt sind von den Sicherheitsmaßnahmen mehr als 29,2 Millionen Einwohner der Provinz betroffen. In der chinesischen Metropole Wuhan, in der die Lungenerkrankung zunächst nachgewiesen worden war, leben 11 Millionen Menschen. In der Stadt Huanggang leben 7,5 Millionen Menschen. In Huangshi und Xianning gibt es 2,7 beziehungsweise 2,5 Millionen Einwohner. In Xiantao und Ezhou leben je mehr als eine Million Menschen.

In Wuhan waren bereits am Donnerstagmorgen der Flughafen und die Bahnhöfe gesperrt sowie Bus-, U-Bahn- und Fährverbindungen ausgesetzt. Die Bürger wurden gebeten, die Stadt nur unter besonderen Umständen zu besuchen oder diese zu verlassen.

Nach Angaben des chinesischen Gesundheitskomitees wurden bislang 830 Menschen mit dieser Lungenkrankheit registriert. Die Zahl der Todesfälle ist auf 25 gestiegen. Mehr als 8000 Menschen stehen derzeit unter medizinischer Beobachtung.

Ausbruch des Coronavirus

Die chinesischen Behörden hatten Ende Dezember den Ausbruch einer viralen Lungenentzündung vermeldet, die von einem neuartigen Coronavirus ausgelöst wurde.

Infektionsfälle wurden auch bereits aus Thailand, Japan, Südkorea, Vietnam, Singapur und den USA gemeldet. Zu den Symptomen zählen Fieber, Husten und Atemnot. In der Regel ist eine Erkrankung nicht lebensbedrohlich, bei älteren Menschen mit chronischen Erkrankungen kann sie jedoch zum Tod führen.

