Coronavirus ungebremst, Merkel trifft Erdogan, Deutschland in Migrationsfrage weiter tief gespalten

Nachrichtenüberblick: Zahl der Coronavirus-Toten in China steigt weiter, Bundeskanzlerin Merkel trifft türkischen Staatschef Erdogan in Istanbul, US-Präsident Trump hat angeblich einen neuen Nahost-Friedensplan; Deutschland in Migrationsfrage weiter tief gespalten

Sputnik bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die Ereignisse, zu denen es in der Nacht zum Freitag kam oder die am heutigen Freitag aktuell werden.

Corona-Virus unverändert auf dem Vormarsch

Die Zahl der Menschen, die durch das neuartige Coronavirus in China ums Leben gekommen sind, ist von 18 auf 26 gestiegen. Außerdem gebe es mittlerweile 830 Infizierte, teilte die chinesische Gesundheitskommission mit. Sie bestätigte auch den ersten Todesfall außerhalb der zentralen Provinz Hubei. Zehn Städte in Hubei schränkten inzwischen ihre Verbindungen zur Außenwelt stark ein. Busverbindungen seien eingestellt und viele Einrichtungen geschlossen worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) entschied am Donnerstag, noch keine globale Notlage auszurufen. Dafür sei es noch zu früh, sagte der Vorsitzende des Beratergremiums, Didier Houssin.

Merkel trifft Erdogan in Istanbul

Am Nachmittag ist ein Arbeitsgespräch mit Staatspräsident Erdogan anberaumt. In einer Vorankündigung des Präsidialamtes heißt es, beim Treffen mit Merkel gehe es um die Beziehungen Türkei-EU, den EU-Beitrittsprozess, eine Neuauflage der sogenannten Zollunion und die von der Türkei geforderte Visa-Freiheit. Der sogenannte und vor kurzem von der Türkei erneut kritisierte Flüchtlingsdeal wurde nicht genannt. Der Besuch beginnt am Vormittag mit einem Treffen Angela Merkels mit Vertretern der deutschen und der türkischen Wirtschaft. Diese wünschen sich von Merkel, dass sie sich für „berechenbare Rahmenbedingungen“ einsetze. Nach der Eröffnung eines neuen Campus der Türkisch-Deutschen Universität trifft Merkel Vertreter der Zivilgesellschaft. Veysel Ok, der Anwalt des Journalisten Deniz Yücel, nimmt teil.

Trump mit Nahost-Friedensplan?

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, seinen seit langem erwarteten Friedensplan für den Nahen Osten binnen weniger Tage vorzustellen. Dies werde voraussichtlich noch vor dem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu und dessen Herausforderer Benny Gantz nächste Woche in Washington geschehen, sagte Trump vor Journalisten an Bord der Regierungsmaschine Air Force One auf dem Weg nach Florida. Er erklärte, er glaube, der Friedensplan könne funktionieren. Man habe auch „kurz“ mit den Palästinensern darüber gesprochen. Weitere Gespräche sollten folgen. „Ich bin sicher, sie werden vielleicht zuerst negativ reagieren, aber es ist tatsächlich sehr positiv für sie“, sagte er.

Deutschland in Migrationsfrage weiter tief gespalten

Auch vier Jahre nach den massiven Migrationsbewegungen nach Deutschland sind 42 Prozent der Wahlberechtigten der Ansicht, Deutschland solle in der gegenwärtigen Größenordnung Flüchtlinge aufnehmen. Das belegt eine Umfrage der ARD. 40 Prozent der Befragten plädieren hingegen dafür, weniger Flüchtlinge als aktuell aufzunehmen. Elf Prozent sagen, Deutschland sollte mehr Flüchtlingen Zuflucht gewähren. Zum Vergleich: Im September 2015 waren 37 Prozent für die Aufnahme gleich vieler Flüchtlinge, 33 Prozent für die Aufnahme von weniger und 22 Prozent für die Aufnahme von mehr Flüchtlingen. In den ostdeutschen Bundesländern ist die Forderung nach einer restriktiveren Flüchtlingspolitik ausgeprägter (50 Prozent) als im Westen des Landes (38 Prozent).