Deutscher auf Platz Eins: Das sind die beliebtesten Luxusautos in Russland

Die Russen haben sich 2019 im Fahrzeug-Luxussegment am häufigsten für das Modell Mercedes-Benz Maybach S-Klasse entschieden, das damit ganze 36,6 Prozent des Gesamtverkaufs von Neuwagen der Luxusklasse in Russland abdeckte. Das meldet die russische Analyseagentur „Awtostat“.

Auf den „Mercedes“ folgt der Bentley mit 24 Prozent, den dritten Platz erzielte Rolls-Royce mit 14,6 Prozent.

Weitere erfolgreiche Luxus-Automarken sind derzeit in Russland Lamborghini, Maserati, Ferrari und Aston Martin.

Insgesamt wurden 1312 Neuwagen der Luxusklasse im Jahr 2019 in Russland verkauft. Der Anteil verringerte sich im Vergleich zum Jahr 2018 um 10,2 Prozent.

Die absolute Mehrheit der Luxusautos wurde in Moskau und dem Moskauer Gebiet erstanden. Weitere wurden in Sankt Petersburg, in der südrussischen Region Krasnodar oder in der Uralregion Swerdlowsk erworben.

Beliebteste deutsche Automarke in Russland

Zuvor hatte das Fachportal „Carsweek“ unter Verweis auf „Awtostat Info“ berichtet, dass Volkswagen die beliebteste deutsche Automarke in Russland sei. Nach Angaben der Agentur sind 1,6 Millionen solcher Autos im Land zugelassen, was mehr als ein Drittel der Gesamtzahl der Pkws aus Deutschland beträgt. Die zweitbeliebteste deutsche Automarke sei Opel mit 841.000 Exemplaren. Den dritten Platz belege die populärste deutsche Premiummarke – Mercedes-Benz, mit insgesamt 672.000 Autos im Land.

Insgesamt sind in Russland 4,4 Millionen Pkws deutscher Hersteller zugelassen, was mehr als zehn Prozent der Gesamtmenge des russischen Automarkes ausmacht.

dg/ae