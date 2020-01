Eiffelturm in Paris wegen landesweiter Streiks geschlossen

Aufgrund der seit Wochen anhaltenden Streiks gegen die geplante Rentenreform ist der weltberühmte Eiffelturm in Paris am Freitag geschlossen.

„Wegen des landesweiten Streiks bin ich heute geschlossen“, teilte die Pressestelle des Wahrzeichens auf Twitter mit.

Nur der Vorplatz des Turms sei geöffnet. Der Eintritt sei frei.

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 24, 2020

​Streiks in Frankreich

Die landesweiten Streiks gegen die geplante Rentenreform der Mitte-Regierung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron begannen am 5. Dezember und lähmten zeitweise das Land. An diesem Freitag sind neue Protestaktionen geplant. Es ist bereits der 50. Streiktag in Folge in Frankreich.

Rentenreform

Mit der Reform von Macrons Regierung soll für die Rente ein universelles Punktesystem eingeführt werden. Damit würde die Zersplitterung in mehr als 40 Rentenkassen enden. Viele Berufsgruppen befürchten allerdings ein Aus für Sonderrechte und Privilegien. Die Regierung war ihnen bereits mit sehr langen Übergangsfristen entgegengekommen.

Das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt in Frankreich bei 62 Jahren und soll bei der Reform auch nicht verändert werden. Allerdings hätten Arbeitnehmer, die mit 62 in Rente gehen, der Reform nach mit Abzügen zu rechnen.

Zugeständnisse

Die Regierung hatte am 11. Januar die Bereitschaft bekundet, auf den umstrittenen Punkt der Rentenreform im Konflikt mit den Gewerkschaften zu verzichten. Die Regelung, nach der die Franzosen erst mit 64 Jahren volle Rentenbezüge erhalten sollen, werde laut Frankreichs Premierminister, Édouard Philippe, vorläufig aus der Gesetzesreform gestrichen.

Frankreichs Regierung will den Gesetzesentwurf zur Reform an diesem Freitag auf den Weg bringen. Bei der Regierungssitzung unter Vorsitz des französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, am Freitag soll über den Gesetzesentwurf beraten werden. Aus diesem Anlass haben Gewerkschaften zu einem neuen Massenprotest aufgerufen. Im Zentrum von Paris soll eine Großdemonstration beginnen.

