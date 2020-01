Erste Fälle von Coronavirus in Europa registriert

Zwei Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus (einer neuen Lungenkrankheit aus China) sind jetzt auch in Frankreich registriert worden. Das sind die ersten solchen Fälle in Europa.

Eine der beiden erkrankten Personen befindet sich derzeit laut der französischen Gesundheitsministerin Agnes Buzyn in einem Krankenhaus in Paris, die zweite in der südwestlichen Stadt Bordeaux. Die Ministerin rechnet mit weiteren Fällen in Frankreich.

Mehr in Kürze...