Rettungseinsätze nach dem Erdbeben in der Osttürkei

Das Beben soll im ganzen Land sowie in Israel, dem Irak und Syrien zu spüren gewesen sein. Retter sind zum Ort des Geschehens geeilt, um nach Überlebenden zu suchen.

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad ereignete sich das Erdbeben der Stärke 6,8 auf der Richterskala am Freitagabend in der Stadt Sivrice in der Provinz Elazig. Das Epizentrum lag in 6,7 Kilometern Tiefe. Auch in den benachbarten Regionen seien mehrere Nachbeben gemeldet worden.