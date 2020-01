Putin kommt palästinensischem Ehrenwachesoldaten zu Hilfe – Video

Der russische Präsident Wladimir Putin hat während seines Besuchs in Palästina einem Soldaten der palästinensischen Ehrengarde in einer offenbar peinlichen Situation geholfen. Ein entsprechendes Video veröffentlichte der persönliche Fotograf des Palästinenserpräsidenten, Mahmud Atiq, im Netz.

Am Donnerstag traf sich Putin mit Palästinenserchef Mahmud Abbas in Bethlehem. Die beiden Politiker wurden von der Kamera eingefangen, als sie die Residenz von Abbas verließen und an der Ehrenwache der palästinensischen Garde vorbeikamen.

Das Video stellt dar, wie Putin die heruntergefalleneeines Soldaten vom Boden aufhebt, sie dem Ehrengardisten sorgfältig wieder aufsetzt und ihm eine Geste der Zustimmung und Ermunterung zeigt.

Das Video wurde von dem persönlichen Fotografen des Palästinenserchefs, Mahmud Atiq, gefilmt, der es mit der Überschrift „Respekt des Präsidenten Putin vor der palästinensischen Ehrengarde“ versah.

asch/ae