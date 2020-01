US-Militärhelikopter macht nahe Okinawa Wasser-Notlandung

Ein Hubschrauber der US-Armee vom Typ MH-60 ist auf dem Wasser 150 Kilometer von der Präfektur Okinawa entfernt im Süden Japans notgelandet. Dies meldete die Nachrichtenagentur Kyodo News unter Verweis auf ihre Quellen in den Regierungskreisen.

Demnach hatte der Helikopter fünf Crewmitglieder an Bord. Sie alle hätten überlebt und seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Das japanische Verteidigungsministerium ermittle zu dem Vorfall.

In den letzten Jahren ereignen sich in Japan immer häufiger kleine Flugzeugunfälle, die Ortsbewohner sind ernsthaft besorgt. Dies betreffe vor allem US-Luftfahrzeuge, die in Japan stationiert sind, aber auch Maschinen der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte.

