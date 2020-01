Greta schüttelt den Kopf: Deutsche Klimaaktivistin Neubauer irritiert junge Schwedin – Video

Die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer haben in der abschließenden Pressekonferenz am Rande des Wirtschaftsforums in Davos ein weiteres Mal ihre Forderungen zum Klimaschutz vorgebracht. Doch an einer Stelle musste Greta heftig den Kopf schütteln. Der Grund – ein unhaltbares Klima-Ultimatum von ihrer Mitstreiterin Neubauer.