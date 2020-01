Coronavirus in China: Infizierten-Anzahl steigt um ein Drittel

Die Anzahl der Menschen in China, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist nach Angaben des Staatlichen Komitees für Gesundheitswesen in den zurückliegenden 24 Stunden auf 1975 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle beträgt nun 56.

Demnach befinden sich 324 Menschen in einem schweren Zustand. Außerdem bestehe bei 2674 Personen der Verdacht, dass sie sich mit dem neuartigen Lungenkrankheitserreger angesteckt haben.

Am Vortag war die Rede von 1287 Infizierten und 41 Toten gewesen.

Der Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit wurde bereits in 30 Regionen landesweit festgestellt. Am Sonntagmorgen gaben die Behörden der Industriestadt Shanghai, in der mehr als 24 Millionen Menschen leben, den ersten durch den Coronavirus verursachten Todesfall bekannt. 40 Ansteckungen mit dem neuartigen Virus seien dort bestätigt worden.

Ausbruch des neuartigen Coronavirus

Die chinesischen Behörden hatten Ende Dezember den Ausbruch einer viralen Lungenentzündung in der Stadt Wuhan, Provinz Hubei, vermeldet, die von einem neuartigen Coronavirus, 2019-nCoV, ausgelöst wurde. Dort war der Erreger vor wenigen Wochen vermutlich auf einem Tiermarkt auf Menschen übergesprungen.

Infektionsfälle wurden auch bereits aus Thailand, Japan, Südkorea, Vietnam, Singapur, Frankreich, Australien und den USA gemeldet.

Am Samstag wurde wegen der Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit die höchste Gesundheits-Alarmstufe in 25 Provinzen, Sonderverwaltungszonen und Städten ausgerufen. Insgesamt leben in den betroffenen Gebieten mehr als 1,2 Milliarden Menschen.

