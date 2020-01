Tragödie bei Flugshow in Guatemala: Kleinjet stürzt über Zuschauern ab – Video

Während einer Flugshow in der Stadt Escuintla in Guatemala ist ein Flugzeug abgestürzt. Wie das Onlineportal „La Pagina“ berichtete, verloren mindestens drei Menschen dabei ihr Leben. Videos von dem Vorfall wurden daraufhin im Netz veröffentlicht.

Der Unfall ereignete sich am Freitag bei den Vorbereitungen auf die Flugshow „Show Iztapa LXV Aniversario“, die am darauffolgenden Tag stattfinden sollte.

In einer Aufnahme ist zu sehen, wie das Flugzeug Pirouetten und andere Tricks in der Luft durchführt. Doch kurz danach fliegt die Maschine steil nach unten, als hätte der Pilot die Kontrolle über sie verloren. Das Flugzeug stürzte in der Nähe von Zuschauern ab und rammte einige Zelte.

Nach den Angaben von „La Pagina“ fielen der Tragödie drei Menschen zum Opfer - zwei Zuschauer und der Pilot der Maschine. Eine weitere Person wurde verletzt.

„Gott segne sie“

Später brachte der Direktor des Zivilflugdienstes, Francis Argueta, auf Twitter sein Beileid zum Ausdruck. „Meine Solidarität und Unterstützung für meine Freunde und die Gemeinschaft von @AeroclubGuate in dieser Zeit der Trauer und des Leids für unsere Luftfahrtgemeinschaft. Es ist wichtig, die Arbeit und das Engagement des Aeroclubs für das Volk von Guatemala in den 65 Jahren seit seiner Gründung anzuerkennen, Gott segne sie.“

Mi solidaridad y apoyo a mis amigos/comunidad de @AeroclubGuate en estos momentos de luto y tristeza para nuestra comunidad en la aviación. Cabe reconocer la labor y entrega a los guatemaltecos de parte de Aeroclub a lo largo de estos 65 años desde su fundacion, Dios les bendiga. pic.twitter.com/kzW11SOvfw — Francis Argueta Aguirre (@FrancisArguetaA) January 25, 2020

​Der Aeroclub teilte über Facebook mit, dass er bereits mit den zuständigen Behörden kooperiere und die Show abgesagt worden sei.

dg/ae