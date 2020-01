Vier Explosionen an Nationalfeiertag in Indien

Nach Angaben der Polizei sollen sich die Explosionen zwischen 8:15 Uhr und 8:25 Uhr Ortszeit ereignet haben. Eine der Explosionen soll in 100 Metern Entfernung von einer Polizeistation erfolgt sein. Auf dem Videomaterial von Überwachungskameras seien zwei junge Männer auf einem Motorrad zu sehen. Einer von ihnen soll eine Granate geworfen haben – daraufhin seien die Männer wegfahren.

Der Chief Minister des Bundesstaates Assam, Sarbananda Sonowal, hat zu dem Vorfall bereits Stellung genommen.

„Ich verurteile die Bombenanschläge an mehreren Orten in Assam auf das Schärfste. Dieser feige Versuch, an einem heiligen Tag Unruhe zu stiften, zeigt nur die Frustration der Terrorgruppierungen darüber, dass sie vom Volk völlig abgelehnt werden. Unsere Regierung wird äußerst strenge Maßnahmen ergreifen, um die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen“, teilte der Chief Minister auf Twitter mit.

Einigen Angaben zufolge könnten die Explosionen von Anhängern der Vereinigten Befreiungsfront von Assam „ULFA“ verursacht worden sein. Die ULFA ist eine in Indien verbotene Terrororganisation, die für ein unabhängiges sozialistisches Assam kämpft.

Der Tag der Republik ist ein Nationalfeiertag in Indien, der alljährlich am 26. Januar begangen wird. Genau an diesem Tag trat 1950 die Verfassung des Staates Indien in Kraft. Die in dieser Verfassung verankerte Staatsform „Republik“ gab dem Feiertag seinen Namen. Zu diesem Anlass findet jedes Jahr eine Militärparade in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi statt.

mka/gs