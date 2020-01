Zahl der Coronavirus-Infizierten wächst an einem Tag um ein Drittel – Geschäfte geschlossen

Die Zahl der mit Coronavirus infizierten Patienten ist in China in den letzten 24 Stunden um ein Drittel gestiegen. Zwei Dutzend Menschen erlagen der Krankheit. Große Unternehmen empfehlen ihren Angestellten, von Zuhause aus zu arbeiten.

Chinesische Behörden registrierten in den letzten 24 Stunden 769 neue bestätigte Fälle der Ansteckung mit dem Virus 2019-nCoV. Nur zwei Patienten wurden entlassen. Einen Tag zuvor sollen es noch 1975 Infizierte gewesen sein.

Angestellte kommen nicht ins Büro

In der Provinz Hubei, wo das Virus erstmals aufgetreten war, starben nach Angaben des staatlichen Gesundheitskomitees weitere 24 Menschen an der Krankheit . Die gesamte Totenzahl stieg damit auf 80. Insgesamt liegt die Zahl der Angesteckten mit dem neuartigen Coronavirus in Festlandchina bei 2744 Personen.

Große Unternehmen schließen in ganz China zeitweilig ihre Geschäfte, raten ihren Angestellten zu Heimarbeit oder bieten ihnen längere Ferien an. Viele Veranstaltungen wurden gestrichen. Firmen in der ostchinesischen Stadt Suzhou, wo es viele Pharmabetriebe und Technologieunternehmen gibt, bleiben laut der Regierung der Stadt bis mindestens 8. Februar geschlossen.

Ausbruch des neuartigen Coronavirus

Erstmals war das Virus in der Millionenstadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei aufgetreten, wo die lokalen Behörden Ende Dezember den Ausbruch einer viralen Lungenentzündung vermeldet hatten, die von einem neuartigen Coronavirus, 2019-nCoV, ausgelöst wurde.

