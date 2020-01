Rakete trifft Gelände der US-Botschaft in Bagdad, Opposition verliert Mehrheit in Peru

Nachrichtenüberblick: Rakete trifft Gelände der US-Botschaft in Bagdad; Dämpfer für Salvini bei Regionalwahl in Italien; Opposition verliert Mehrheit bei Parlamentswahl in Peru; Zahl der Virus-Infizierten in China steigt; Trauer um Basketball-Legende Kobe Bryant

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Rakete trifft Gelände der US-Botschaft in Bagdad

Dämpfer für Salvini bei Regionalwahl in Italien

Nach mehreren Raketenangriffen auf US-Ziele im Irak ist nun auch das Gelände der amerikanischen Botschaft in der Hauptstadt Bagdad direkt getroffen worden. Der geschäftsführende Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi bestätigte den Angriff und kündigte an, dass irakische Sicherheitskräfte den Fall untersuchen würden. Laut einem Bericht der Nachrichtenseite Al-Sumaria wurden mindestens drei Menschen verletzt. Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten US-Regierungsvertreter von einem Leichtverletzten und geringen Schäden durch den Einschlag dreier Raketen auf dem Botschaftsgelände.

Italiens Oppositionsführer Matteo Salvini scheint mit seiner rechtspopulistischen Lega bei einer wichtigen Regionalwahl in Italien eine Niederlage erlitten zu haben. In der Emilia-Romagna unterlag die Lega-Kandidatin Lucia Borgonzoni am Sonntag laut Hochrechnungen dem Mitte-Links-Kandidaten der Sozialdemokraten, Stefano Bonaccini. Bestätigt sich das Ergebnis, wäre das eine Erleichterung für die angeschlagene Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten in Rom.

Opposition verliert Mehrheit bei Parlamentswahl in Peru

Peru hat am Sonntag ein neues Parlament gewählt, in dem keine Partei über eine klare Mehrheit verfügen wird. Demnach haben die vier führenden Zentrums-Parteien jeweils unter 15 Prozent der Stimmen erhalten, was aus Nachwahlbefragungen und Auszählung von 30 Prozent der Stimmen hervorgeht. Staatschef Martín Vizcarra hatte Ende September den Kongress aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen, nachdem eine Vertrauensfrage gescheitert war. Die Opposition um Keiko Fujimoris rechte Partei „Fuerza Popular“ („Volkskraft“) blockierte mit ihrer parlamentarischen Mehrheit Vizcarras Plan einer politischen Reform zur stärkeren Korruptionsbekämpfung. Die Partei fiel nach ersten Ergebnissen am Sonntag auf unter zehn Prozent der Stimmen.

Zahl der Virus-Infizierten in China steigt

Die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit in China ist bis heute um 24 auf 80 gestiegen. Innerhalb eines Tages kletterte die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus in der Volksrepublik sogar um mehr als 700 auf 2744, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf die chinesischen Behörden. Mit den rund 50 Fällen außerhalb Chinas sind damit bislang fast 2800 Fälle weltweit bestätigt. Die Gefahr durch das neue Coronavirus für Deutschland ist nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums relativ gering.

Trauer um Basketball-Legende Kobe Bryant

Die Sportwelt trauert um den früheren Basketball-Superstar Kobe Bryant. Wie die Behörden mitteilten, starb der langjährige Spieler der LA Lakers bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien. Unter den insgesamt neun Opfern war auch Bryants 13-jährige Tochter. Die nordamerikanische Profiliga NBA würdigte Kobe Bryant als einen der außergewöhnlichsten Spieler der Basketball-Geschichte.